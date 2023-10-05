ads
الخميس 05 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث تصادم أعلى الطريق الصحراوي بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 8 آخرين، إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة الصف، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين أعلي الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة الصف.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن  وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص ونقلو إلى المشرحة فيما نتج عن الحادث إصابة 8 آخرين وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ads
أعلى الطريق الصحراوى أصيب 8 اخرين إصابة 8 آخرين 3 أشخاص بمديرية أمن الجيزة امن الجيزة النيابة العامة صادم سيارتين محافظة الجيزة مديرية امن الجيزة مركز شرطة الصف مركز شرطة الصف جنوب وقوع حادث تصادم مصرع 3 أشخاص لقي 3 أشخاص مصرعهم
ads