مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث تصادم أعلى الطريق الصحراوي بالجيزة

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 8 آخرين، إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة الصف، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين أعلي الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة الصف.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص ونقلو إلى المشرحة فيما نتج عن الحادث إصابة 8 آخرين وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.