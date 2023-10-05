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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مئات المُستوطنين الإسرائيليين يقتحمون "الأقصى" في سادس أيام عيد العرش اليهودي

المستوطنين الإسرائيليين
المستوطنين الإسرائيليين
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اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، في سادس أيام عيد العُرش اليهودي، بحماية شرطة الاحتلال. 
وأعاقت شرطة الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر دخول المصلين إلى الأقصى، وكذلك دخول الطلبة الذين يتلقَّون تعليمهم في مدارس رياض الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الأبواب ومنعت المواطنين من الدخول، وأقدم عشرات المستوطنين منذ الصباح على أداء طقوس تلمودية في سوق القطانين. 
وأجبرت قوات الاحتلال عددا من أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، ومنعتهم من العمل، وذلك من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين. 

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الم ستوطنين الإسرائيليين عيد العرش اليهودي فلسطين
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