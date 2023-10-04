لاتفيا: الضغط بسبب حدودنا مع بيلاروس لا يزال كبيرا

ذكرت السلطات في لاتفيا، اليوم الأربعاء، أن الضغوط لا تزال كبيرة على لاتفيا بسبب الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع دولة بيلاروسيا المجاورة.

وقال قائد حرس الحدود جونتيس بوجاتس، لتلفزيون لاتفيا، إن العمل لا يزال يمثل تحديا.

وأضاف أن حرس الحدود يفتحون ما يتراوح بين ثماني وعشر قضايا جنائية، أسبوعيا في المتوسط؛ لتنظيم عمليات الهجرة غير النظامية، سواء لنقل الأشخاص عبر الحدود أو لمواصلة السفر إلى دول أوروبية أخرى.

وقال بوجاتس، إن لاتفيا سجلت مؤخرا زيادة كبيرة في عدد محاولات عبور الحدود غير المصرح بها، حيث تم منع 146 شخصا أمس الأول الاثنين، من عبور الحدود بصورة غير قانونية من بيلاروس.

وأوضح بوجاتس، أن المهاجرين أتوا من أفغانستان والعراق وإيران والهند وسريلانكا ومن دول أخرى.

يشار إلى أن لاتفيا عادة ما لا تكون وجهتهم النهائية، حيث إنهم غالبا ما يستهدفون ألمانيا.