رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد حفل تخرج الدفعة 11 بكلية التمريض

شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي حفل تخرج الدفعة 11 بكلية التمريض، بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال عبد الحميد عميد الكلية والدكتورة اسلام ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة اسماء رمضان نقيب التمريض بقنا.

واعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتخرج دفعة جديدة من كلية التمريض تضم كوادر متميزة، مشددا على اهمية اطقم التمريض في اداء خدمات طبية عالية الجودة.

وحث الطلاب على التمسك بقيم الامانة والتراحم في عملهم ووجه الشكر للدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لدوره المتميز في الاشراف على القطاع التعليمي بالجامعة، كما حيا جهود عميد كلية التمريض ووكيل الكلية واعضاء هيئة التدريس والعاملين على دورهم في اعداد الطلاب، كما ووجه شكر خاص لأولياء الامور لدعمهم المادي والمعنوي لأبنائهم الطلاب واعدادهم تربويا وانسانيا حيث تعد الاسرة من اهم مصادر الدعم المعرفي للأبناء.

ووجه الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة للخريجين، مؤكدا انهم اضافة كبيرة للقطاع الطبي في الاقليم، وضرورة التحلي بالصبر والعمل على تطوير الذات وتنمية المهارات والخبرات والتعلم المستمر.

ورحب الدكتور جمال عبد الحميد عميد الكلية بالدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيدا بجهودهما في دعم العملية التعليمة والانشطة الطلابية في مختلف كليات الجامعة وهنأ خريجي الكلية متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية.

وضمن فعاليات الاحتفالية قدم الدكتور جمال عبد الحميد عميد الكلية درع التكريم للدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وردد الخريجون قسم المهنة مع الدكتور اسماء رمضان نقيب التمريض بقنا، وتسلم الخريجون دروع وشهادات التكريم.