ارتفاع مؤشر الدولار الأسبوع الـ 12 على التوالي

حقق مؤشر الدولار ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.7% في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الـ 12 على التوالي في أطول سلسلة ارتفاع له منذ عقود، يأتي هذا بدعم من التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

وذكر تحليل فني صادر عن حولد بيليون اليوم ، أن ارتفاع الدولار ساهم بشكل أساسي في دفع الذهب إلى استمرار الهبوط خلال تداولات الأمس، هذا بالإضافة إلى عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات التي ارتفعت وسجلت أعلى مستوى جديد منذ 2007 عند 4.884%.

ارتفاع عوائد السندات تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الذهب كونه سلعة تسعر بالدولار.

وتنتظر الأسواق اليوم بيانات أخرى هامة عن الاقتصاد الأمريكي، حيث يصدر مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر سبتمبر ومن المتوقع أن يسجل 154 ألف وظيفة بأقل من القراءة السابقة 177 ألف وظيفة، كما يصدر مؤشر معهد التزويد لقطاع الخدمات عن شهر سبتمبر ومن المتوقع أن يظهر نمو قطاع الخدمات الأمريكي بقيمة 53.5 بأقل من النمو السابق عند 54.5.

يأتي هذا قبل صدور تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة يوم الجمعة القادمة والذي يعد التقرير الأساسي والأهم لأداء قطاع العمالة، والذي يسهم في قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية بشكل أساسي.