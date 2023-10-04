موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، موعد إجراء قرعة دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا 2024 ، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال “كاف” في بيان رسمي اليوم الاربعاء، إن قرعة دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، سيتم إجرائها يوم الجمعة المقبل الموافق 6 أكتوبر 2023.

وأكد الاتحاد الافريقي أن القرعة ستقام في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، على أن يتم البدء بقرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ثم قرعة دوري أبطال إفريقيا.

ويشارك الأهلي “حامل اللقب” وبيراميدز من مصر وضمنا التواجد في دور المجموعات بعدما تاهل الأهلي على حساب سان جورج الاثيوبي وصعد بيراميدز بالفوز على الجيش الرواندي.

وحجز الزمالك ومودرن فيوتشر مكانها في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية .

ويحمل فريق الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية بعد الفوز على الوداد المغربي بالنهائي، فيما يحمل فريق اتحاد العاصمة الجزائري لقب الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على يانج أفريكانز.

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

‏المستوى الأول : الأهلي - الوداد - الترجي - صن داونز

‏المستوى الثاني : شباب بلوزداد - سيمبا - بيراميدز - بيترواتليتكو

المستوى الثالث : مازيمبي - اسيك - الهلال - يانج افريكانز

المستوى الرابع : النجم الساحلي - ماديما - نواذيبو - جالاكسي

تصنيف الفرق الأندية فيل قرعة دور المجموعات من الكونفدرالية

المستوى الأول: الزمالك - نهضة بركان المغربي - اتحاد العاصمة الجزائري - ريفرز يونايتد النيجيري.

المستوى الثاني: ديابل نوار الكونغولي - الافريقي التونسي - فيوتشر - ساجرادا الأنجولي.

المستوي الثالث الموحد لباقي الفرق : الملعب المالي - سوبر سبورت الجنوب افريقي - سيخوخون الجنوب أفريقي - الهلال الليبي - أبو سليم الليبي - أكاديميكا الأنجولي - سوار الغيني - دريمز الغاني.