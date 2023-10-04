إنتر ميلان يعود لسكة الانتصارات من بوابة بنفيكا في دوري الأبطال

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا صعبًا على ضيفه بنفيكا البرتغالي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني أحرز الإنتر هدفه الوحيد عن طريق مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 62، ليمنح الفريق فوزه الأول في البطولة بعد التعادل في الجولة الأولى مع ريال سوسيداد.

وبدأ إنتر ميلان المباراة أمام بنفيكا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومير.

بنيامين بافارد - فرانشيسكو أتشيربي - اليساندرو باستوني.

دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - هاكن كالهانجولو - هنريك مخيتريان - فيديريكو ديماركو.

لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.

وبهذا الفوز، تصدر إنتر ميلان جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالتساوي مع ريال سوسيداد برصيد 4 نقاط، فيما ياتي ريد بول سالزبورج النمساوى في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويقبع بنفيكا في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

