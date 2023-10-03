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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال سوسيداد يهز سالزبورج بثنائية في دوري أبطال أوروبا

ريال سوسيداد وسالزبورج
ريال سوسيداد وسالزبورج
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فاز فريق ريال سوسيداد الإسباني على مضيفه رد بول سالزبورج النمساوي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب رد بول، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز ثنائية سوسيداد كل من ميكيل اويارزابال في الدقيقة 7 وبرايس مينديز في الدقيقة 27.

بهذا الفوز، تصدر ريال سوسيداد ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، فيما احتل سالزبورج الوصافة برصيد 3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة إنتر ميلان وبنفيكا التي تقام حاليا لتحديد الترتيب النهائي للفرق.

كان ريال سوسييداد قد تعادل مع إنتر ميلان، في الجولة الأولى بدوري الأبطال، بهدف لكل منهما، في حين فاز ريد بول سالزبورج على بنفيكا 

 

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ريال سوسيداد سالزبورج دورى أبطال اوروبا
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