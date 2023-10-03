البارالمبية تعلن تأييدها للرئيس السيسي استكمالًا لمسيرة الإنجازات

إيمانا بدعم الاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع أعلنت اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى وأسرة الرياضيين من ذوي الإعاقة تأييدها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد رئيس اللجنه البارالمبية أن جميع الأسرة الرياضية البارالمبية لذوى الإعاقة تقف خلف الرئيس السيسى الذى قاد البلاد لنهضة كبرى فى جميع المجالات الرياضية والمجتمعية والاقتصادية والانشائية والعسكرية.

وقال: الأهم هو ترسيخ حالة الأمن والامان للبلاد، على مدار الفترة السابقة لتوليه المسئولية منذ ثورة 30 يونيو، وما بذله من مجهودات كللت بالنجاح على جميع الأصعدة.

وإضاف مصطفى.نحن نؤيد ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لصالح مصرنا الحبيبة بصفة عامة ولصالح الرياضة المصرية بصفة خاصة.