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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قائد الجيش اللبناني يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الأوضاع العامة في البلاد

العماد جوزاف
العماد جوزاف
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بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ساندرا دو وال، الأوضاع العامة في لبنان وشئونا مختلفة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمكتبه في اليرزة مقر قيادة الجيش اللبناني.

كما استقبل العماد عون وفدًا من فريق العمل الأمريكي من أجل لبنان ATFL برئاسة السفير السابق إدوارد جابريال، حيث اطلع أعضاء الوفد على الصعوبات التي يواجهها الجيش في سياق حفظ أمن لبنان واستقراره.

على صعيد متصل، بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون مع النائبين ميشال الضاهر وأسعد درغام الأوضاع العامة في البلاد.

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الجيش اللبناني الاتحاد الأوروبي لبنان
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