بالتزكية.. كمال مرعي رئيسًا للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنواب

فاز النائب محمد كمال مرعي، برئاسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بالتزكية، كما فازت هالة أبو السعد بمنصب وكيل أول للجنة ، ومحمد الجارحي وكيل اللجنة ، ومارسيل سمير أمين سر اللجنة.

دعا المستشار حنفي جبالي، أعضاء مجلس النواب، إلى التسجيل في اللجان النوعية لإجراء انتتخابات اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية

ونظمت لائحة مجلس النواب، انضمام الأعضاء للجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

وبموجب قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتخب كل لجنة برلمانية في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وحسب اللائحة، تُقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجل، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري،وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.