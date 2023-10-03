وكيل تعليم القليوبية تتفقد انتظام الدراسة بالمدارس

تابعت سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية انتظام الدراسة في عدد من المدارس بإدارات بنها وطوخ وقها التعليمية.

بدأت وكيلة الوزارة بتفقد مدرسة ترسا الثانوية المشتركة بادارة قها، وحضرت الطابور المدرسي، وتفقدت الفصول، ووسائل الأمن والسلامة، وشاهدت مجموعة من البرامج والأنشطة الطلابية للمدرسة.

وتفقد وكيلة الوزارة مدرسة كفر الحدادين بطوخ ومدرستي سندنهور والشموت الابتدائية فى إدارة بنها في جولة مكبرة للتأكيد على انتظام الدراسة في كافة المدارس كما تابعت تسليم الكتب الدراسية للطلاب فى كافة المراحل التعليمية.

وأكدت وكيل وزراة التربية والتعليم على الاهتمام بمحيط المدارس من إلقاء أي قمامة والتنسيق مع الوحدات المحلية والمشاركات المجتمعية في الاهتمام بنظافة الأسوار.

ووجهت وكيلة الوزارة بضرورة الاهتمام بتفعيل الأنشطة الطلابية المتنوعة داخل المدرسة لجذب الطلاب، وتنظيم المسابقات الطلابية المتنوعة عن المشروعات القومية، وتشجيع الطلبة على ممارسة الأنشطة، والاشتراك في المسابقات التربوية المختلفة التي ترد من الوزارة، وضرورة الاستمرار في تفعيل التدريبات لتنمية مهارات المعلمين واستخدام استراتيجات تعليم وتعلم متنوعة.

وأعطت تعليمات لمديري المدارس بالاهتمام بنظافة الفصول الدراسية وجميع مرافق المدرسة وكذلك بالزي المدرسي للطلاب للظهور بالمظهر اللائق وضرورة تفعيل الأنشطة التربوية وعدم جمع أي أموال من الطلاب تحت أي مسمى، ولفتت إلى ضرورة غلق بوابات المدارس، وتنظيم مقابلة أولياء الأمور.

كما اكدت على مديري المدارس بالاهتمام بعمل إشراف يومي للمدرسين وعمل مشرف دور في كل مدرسة للسيطرة على الطلاب ومنع خروج الطلاب من الفصول أثناء الحصة إلا للضرورة حرصا على الطلاب وكذلك عدم خروج أي طالب من المدرسة قبل ميعاد انتهاء اليوم الدراسي.