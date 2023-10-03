أبرزهم مرضى الكبد.. 6 فئات ممنوعة من تناول الأفوكادو

ثمرة الأفوكادو مفضلة لدى عشاق الفواكه لطعمها المميز ولأنها غنية بالقيم الغذائية المختلفة، حيث تحتوي على فيتامينات (هـ)، (ج)، (ك)، (ب2)، (ب3)، (ب5)، (ب6)، وكذلك تمد الجسم بنسب دهون عالية ضرورية لعمل خلايا الجسم وإبطاء تكسير الكربوهيدرات، بالإضافة إلى احتوائها على حمض الفوليك، الماغنيسيوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، اللوتين، بيتا كاروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، الحديد والنحاس، ولكن الإفراط في تناولها يؤثر بالسلب في كثير من الأحيان، فيجب الاعتدال في تناولها وتجنبها في بعض الأحيان، وتعرض لكم "البوابة نيوز" أبرز الفئات الممنوعة من تناول ثمرة الأفوكادو بشكل مستمر.

1- الأمهات المرضعات

الرضاعة الطبيعية هي الغذاء الأمثل للأطفال دون العام، فمن الأفضل للأمهات المرضعات تجنب تناول الأفوكادو، أو استخدام نصف ثمرة كحد أقصى في اليوم، لأن استهلاك الكثير من الأفوكادو يؤدي إلى انخفاض إنتاج وإدرار الحليب.

2- متبعو الحميات الغذائية

إن الأفوكادو غني بالدهون، لذا فإن تناول الكثير منه، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل لا يمكن السيطرة عليه. لذا، يُنصح بتقليل كمية الأفوكادو في الوجبات اليومية إذا كان الشخص يهدف إلى التخلص من بعض الوزن الزائد أو يعاني من سمنة مفرطة، حيث تحتوي الحبة الكاملة على 200 و300 سعرة حرارية.

3- مرضى الجهاز الهضمي والأمعاء

يمكن أن يؤدي تناول الأفوكادو إلى عسر الهضم والانتفاخ والإسهال لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل في الأمعاء، ولتجنب تلك المشاكل، ينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الأمعاء، بتناول نصف ثمرة أفوكادو يوميًا فقط كحد أقصى.

4- حساسية من الأفوكادو

يعاني الأشخاص المعرضون للحساسية من أعراض تشمل الغثيان والصداع أو الاختناق بعد تناول الأفوكادو، كرد فعل حساسية في أجسامهم.

5- مرضى الكبد

يحتوي الأفوكادو على كمية عالية من الكولاجين، والذي قد يضر خلايا الكبد إذا لم يتم هضمه بالكامل، وبالتالي فمن الضروري لمن يعانون من مشاكل في الكبد أن يحدوا من استهلاك الأفوكادو.

6- متعاطو العلاجات الدوائية

تفقد أنواع معينة من الأدوية، مثل مضادات التخثر أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، آثارها عند تناولها مع الأفوكادو، ويمكن أن يزيد الأفوكادو أيضًا من احتمالية حدوث آثار جانبية لأولئك الذين يتناولون أدوية خفض الكوليسترول، لذلك يجب على الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الدوائي استشارة أطبائهم إذا كانوا يريدون تناول الأفوكادو.