أستاذ بجامعة مصر ضمن أفضل علماء العالم: إنجاز يحسب لمصر

علق الدكتور يسري حسن، أستاذ الهندسة بجامعة مصر، على اختياره ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم، قائلا: “سعيد بهذا التكريم ليس لشخصي فقط ولكن لعدة أسباب، أهمها الحديث عن الثروة البشرية الموجود في مصر ووصولنا لمثل هذه المكانة، وقدرتنا على المنافسة وسط كبار دول العالم على تقديم أبحاث علمية يستشهد بها ويستخدمها الباحثون في شتى جامعات العالم”.

وأضاف يسري حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" على فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن اختياره ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم إنجاز يحسب للدولة المصرية بالكامل، مشيرا إلى أن هذا التكريم ذو أهمية في كونه نوع من أنواع التقدير المعنوي، حيث يقوم كل استاذ جامعي بمهامه البحثية والتدريس بما يجعله يزيد من الاجتهاد في عمله.

وتابع يسري حسن، أنه يعمل في مجال الرياضيات البحتة والتي تعد أساس كل العلوم، ولذلك عمل على البحث عن موضوعات حية، لخدمة المجتمع في جميع التخصصات وحل المعادلات التفاضلية التي تقوم بعمل نمذجة للعديد من المشكلات التي تواجه الأفراد على المستوى الطب والهندسة والفيزياء والبيولوجي وهو ما ساهم في حصوله على هذا التقدير.