السوداني: العراق سيبقى ركيزة للاستقرار والأمن في المنطقة والعالم

الثلاثاء 03/أكتوبر/2023 - 09:43 ص

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن العراق سيبقى ركيزة من ركائز الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.

وقال السوداني، في بيان، بمناسبة العيد الوطني ل‍جمهورية العراق، إن العراق كان دائما أرضا مشعة بمعاني الحضارة على العالم أجمع مثلما كان البقعة التى يصنع فيها التاريخ، وتسجل البشرية فيها خطواتها نحو التقدم، لذا فإن ظهور الدولة العراقية الحديثة وانضمامها إلى عصبة الأمم جاء استمرارا لهذا العنفوان الحضارى والثقافى الفاعل والمؤثر.

وأكد أن العراق في عيده الوطنى سيبقى جسرا تتلاقى فيه الحضارات والثقافات، ويبقى العراقيون صناعا مهرة للسلام والطمأنينة ومحاربين أشداء للظلام والتخلف، ومن هذا المعنى سيستمر العمل على أن يكون العراق هو الغاية والهدف يتقدم على كل اعتبار ويسمو فوق كل ضرورة.