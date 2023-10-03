بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الاثنين، على انخفاض مؤشرها العام 14ر63 نقطة، ليبلغ مستوى 58ر6854 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 91ر0 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر189 مليون سهم، نفذت عبر 12260 صفقة نقدية، بقيمة 5ر43 مليون دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الرئيس 69ر8 نقاط، ليغلق عند مستوى 05ر5741 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 %، من خلال تداول 3ر106 ملايين سهم، عبر 4622 صفقة نقدية بقيمة 12 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 61ر84 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 67ر7467 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 12ر1 %، جراء تداول 6ر83 مليون سهم، عبر 7638 صفقة بقيمة 5ر31 مليون دينار.