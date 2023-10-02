الإرياني: احتجاز الحوثيين طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية يؤكد عدم اكتراثهم بالمواثيق الدولية

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية، باحتجاز طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، من طراز (ايرباص A330)، بالتزامن مع استمرارها في تجميد حسابات وأرصدة الشركة التي تتجاوز 80 مليون دولار منذ 7 أشهر، يؤكد من جديد مضيها في نهج التصعيد، وحقيقتها كعصابة إجرامية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية.

وحمل الإرياني - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الاثنين - الميليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير الذي يندرج ضمن مساعيها لصناعة الأزمات واستغلالها للضغط على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، واستخدام المواطنين الواقعين تحت سيطرتها كرهائن، وما قد يترتب عليه من نتائج في مقدمتها وقف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء، وحرمان المواطنين والمرضى وكبار السن من الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لإعادة تشغيل المطار.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بمغادرة مربع الصمت، وإدانة هذه التحركات التي تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد، ويدفع ثمنها المدنيون الأبرياء، والضغط على ميليشيا الحوثي لإطلاق الطائرة المحتجزة فورًا ودون قيد أو شرط، ورفع الحظر المفروض على أرصدة الشركة، وتحييدها.