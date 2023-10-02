ads
الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: النصر يعتمد على تعاوننا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في العاصمة الأوكرانية أن أمد الحرب في أوكرانيا يعتمد على الدعم الذي تتلقاه كييف من حلفائها.

وقال زيلينسكي - حسبما أوردت وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الإثنين - إن "نصرنا يعتمد بشكل مباشر على تعاوننا، كلما اتخذنا معا خطوات قوية وتستند إلى مبادئ، كلما اقتربت هذه الحرب من النهاية".

وللمرة الأولى يُعقد اجتماع لمجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي خارج حدود التكتل. ووصف وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا اجتماع اليوم "بالحدث التاريخي" الذي يبعث رسالة دعم قوية لبلاده.

ads
فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي أوكرانيا
ads