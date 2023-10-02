تفاصيل جلسات وحوارات اليوم الثاني من اكسبوتك 2023

بدأت فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات اكسبوتك ٢٠٢٣ بجلسة حوارية جاءت تحت عنوان "توطين صناعة وتقنيات تحلية المياه"حيث تم إلقاء الضوء على أهمية تحلية المياه في استراتيجية إمدادات مياه الشرب في مصر، وإعتزام الحكومة المصرية تنفيذ خطة استراتيجية طموحة حتى عام ٢٠٥٠، وتهدف المرحلة الأولى من البرنامج الحكومي إلى تعزيز إمدادات المياه وتلبية احتياجات المناطق الساخنة في المحافظات الساحلية وخاصةً في محافظتي البحر الأحمر ومطروح والساحلية ومحافظات شمال الدلتا،



وأتت الجلسة الثانية لتناقش قضية الصرف الصحي فى المجتمعات الصغيرة، وتخصيص الموارد لتحسين تغطية الصرف الصحي في المجتمعات الصغيرة والتي لها ثلاثة أهداف تشمل: تحسين البيئة المباشرة، وضمان استمرار التعاون بين الطبقة الوسطى، واسترضاء العناصر الإستراتيجية للعمل، حيث لا تزال تغطية الصرف الصحي منخفضة بالنسبة لغالبية المجتمعات الصغيرة وذلك بسبب أن تقديم الخدمات لمجموعات سكانية متفرقة على نطاق واسع هي مرتفعة نسبيا، بشكل عام، لذلك، فإن الأنظمة المركزية قد لا تفعل ذلك حيث أنه لا يمكن استرداد تكاليف هذه البنية التحتية من الإيرادات التي يمكن الحصول عليها من المستخدمين، كما أن هناك عدم تطابق مفترض بين القدرات الفنية والمالية المتوفرة على المستوى المحلي والمتطلبات التي يتطلبها أنظمة إمدادات المياه المعقدة بشكل متزايد.

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وتطرقت الجلسة إلى أن التصدي لتحديات الصرف الصحي بات أمرًا حيويًا للتنمية في مصر، خاصة في المناطق الريفية والأصغر حجمًأ، الأمر الذي استدعى بالضرورة ى إلى تركيز النقاش على المعالجة المبتكرة لمياه الصرف الصحي فى المجتمعات الصغيرة، وعرض التقنيات التي يمكن أن توفر حلولًا مستدامة للصرف الصحي اللامركزي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأنظمة الفعالة والصديقة للبيئة والمناسبة للجميع، بشكل يخفف من التلوث وحماية الصحة العامة وتعزيز الحفاظ على البيئة.

وناقشت الجلسة الثالثة من اليوم الثاني للمعرض كيفية إدارة الحمأة من أجل الاستخدام المستدام للموارد حيث تلاقت الرؤى حول أن غالبية الاستثمارات المصرية تركزت في المقام الأول على تقديم خدمات خاصة بالبنية التحتية المتعلقة بالصرف الصحي مع مناقشة كيفية الاستفادة من الحمأة حيث أن إدارة والتخلص من هذه الحمأة الناتجة عن مياه الصرف الصحي يُعد العلاج لإحدى المشكلات الرئيسية نحو استدامة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر.

وآلت الجلسة إلى أن الإدارة الفعالة للحمأة تعتبر جانبًًا مهمًا في معالجة مياه الصرف الصحي، وذلك نظرًا لأهمية التعامل مع الحمأة والتخلص منها بشكل سليم، وكيفية توليد الطاقة، وإمكانية تحويل الحمأة إلى مورد قيم يعزز من مبادئ الاقتصاد الدائري، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

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