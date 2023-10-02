"يونيفورم أحمر".. تفاصيل مصرع 4 طلاب وإصابة 5 آخرين في حادث بالتجمع

انتقلت فريق من النيابة العامة بالقاهرة الجديدة لمعاينة موقع حادث انقلاب ميكروباص كان يقل عددًا من الأطفال في طريقهم لمدرستهم، وكشفت المعاينة أن الحادث وقع نتيجة لاصطدام الميكروباص بالحاجز الخرساني للطريق ثم انقلابه أعلى كوبري سمير غانم، بعد منطقة الياسمين.

وذلك نتيجة لاختلال عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة من السائق، وكشفت المعاينة عن وفاة 4 أطفال كانوا يرتدون زي المدرسة “ يونيفورم أحمر” وإصابة 5 آخرين و تم نقلهم الى المستشفى، فضًلا عن تهشم الميكروباص بالكامل.

وجرى التحفظ علي السائق للتحقيق مع في الواقعة، والإستماع إلي عدد من شهود العيان والمصابين، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، والتصريح بدفن الضحايا عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الجثامين لذويهم.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث وفاة 4 طلاب و إصابة 5 آخرين أعمارهم 13 و14 عامًا، ونقلوا جميعهم الى المستشفى .