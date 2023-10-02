بالفيديو.. الرئيس السيسي: صندوق تحيا مصر له دور كبير في دعم موازنة الدولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية حريصة على أن يكون بها صناديق يمكن من خلالها تجميع أموال لتستثمر وتستخدم عوائدها في خدمات كثيرة، مشيرًا إلى أن ‏موازنة الحكومة لها حدود وإحنا بنجيب من صندوق تحيا مصر.

وأضاف"السيسي" خلال كلمة بإحدى جلسات مؤتمر "حكاية وطن" اليوم الاثنين: "دي فرصتنا أن نعرف الناس أن وجود صناديق نقدر نجمع بها أموال للاستفادة منها في العديد من المواضيع، وصندوق هيئة قناة السويس أيضا مهم جدا وكثير قالوا ايه صندوق هيئة قناة السويس ده لكن هذه أفكار"، موضحًا: "هي أفكار ولو أنا اديت الفلوس كلها للدكتور معيط ولا قد كده 10 مرات.. اللي هدهوله خلاص.. ولو كان بيدي كان أعطى وزير الصحة، الفكرة كلها وبقولها للناس في مصر".

وتابع: "أنا عمري ما اتكلمت عن الصندوق ده، وقلت للناس إذا كنتوا عايزين تقدموا حاجة لبلدكم صندوق تحيا مصر يقوم بدور كبير جدا، ويقوم بدور في أي حاجة نتزنق فيها نقول خدوا من الصندوق مليار أو 2، وبالمناسبة الفلوس الموجودة في الصناديق دي تحت إشراف مباشر ليا أنا".

ومازح الرئيس السيسي، وزير المالية الدكتور محمد معيط، قائلا: "لو أعطيت الأموال كلها للدكتور معيط ولا قد كده 10 مرات هيكفوا"، مؤكدا أن الفكرة كلها أن الصندوق فرصة للناس لتقديم شيء لبلدهم لكن أنا لا أتحدث عنه كثير.