براءة المهندس محمود الرفاعي في قضية فساد مركز الصيانة بالمنيا

أسدلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، الستار علي القضية المعروفة إعلاميا بفساد مركز الصيانة التابع لديوان عام محافظة المنيا حيث قضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شريف محمود ببراءة المهندس محمود الرفاعي، مدير المركز من التهمة المنسوبة إليه بتسهيل الحصول علي مبالغ اعلي من قيمة الأعمال التي تمت أثناء فترة توليه إدارة مركز الصيانة عام 2016 الي 2017.

من جانبه أوضح الدكتور عادل سند محام المتهم أن المحكمة دحضت تقرير لجنة المحافظة بوجود فروق في الأسعار وذلك بناء علي تقرير لجنة خبراء وزارة العدل والتي أكدت عدم مصداقية صحة ما استندت إليه لجنة المحافظة.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم في القضية رقم 848 لسنة 2019 أن المتهم الأول المهندس محمود الرفاعي قد اتبع الإجراءات الصحيحة بالآمر المباشر ولا صحة لوجود فروق أسعار التي ادعتها لجنة المحافظة.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن النيابة قد ارتكنت في اتهامها إلي شهادة رئيس وأعضاء لجنة المحافظة، وأن المحكمة أقرت بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل الذي دحض تقرير لجنة لمحافظة.