تفاصيل حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية.. شاهد

وقع في الساعات الأولي من صباح اليوم، حريق هائل بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع سيارات الإطفاء بالقوات المسلحة، وكذلك سيارات الإطفاء بهيئة قناة السويس، من السيطرة على الحريق وتبريد المبنى.

ودفعت القوات المسلحة بطائرتين للمساعدة في إخماد الحريق، وأسفر الحريق عن إصابة نحو 38 شخص، فضلاً عن انهيار الواجهة الرئيسية للمبنى، وتم رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن 50 سيارة إسعاف قدمت خدماتها لـ12 مصاب وانصرفوا من موقع الحادث، بينما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، من بينهم 24 حالة اختناق وحالتا حروق، وخروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية.