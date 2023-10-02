قبل قرعة دور المجموعات.. تعرف على تصنيف الأندية في دوري أبطال أفريقيا

تترقب جماهير النادي الأهلي قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء مباريات الإياب بالبطولة الأفريقية وتحديد الـ16 فريقا التي صعدت لدور المجموعات.

ويسعى الأهلي للدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا الذي توج به في النسخة الماضية على حساب الوداد المغربي وحقق لقب الأميرة الافريقية للمرة الـ11 في تاريخه.

كما تأهل فريق بيراميدز، بعد فوزه الكبير على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال، بعد التعادل سلبيا في الذهاب بكيجالي.

تصنيف الأندية

المستوى الأول: الأهلي- الوداد المغربي- الترجي التونسي- ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المستوى الثاني: بيراميدز- شباب بلوزداد الجزائري «إن تأهل»- بيترو أتليتكو الأنجولي- سيمبا التنزاني.

المستوى الثالث: مازيمبي الكونغولي- أسيك ميموزا الإيفواري- يانج أفريكانز التنزاني- الهلال السوداني.

المستوى الرابع: النجم الساحلي التونسي- ميدياما الغاني- جوانج جالاكسي البوتسواني- نواذيبو الموريتاني.

موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تجري قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل، بجوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا وقد تشهد صدام بين الاهلي وبيراميدز في مجموعة واحدة خاصة ان لوائح “كاف” لا تمنع تواجد فريقين من بلد في مجموعة واحدة.