ممثل أممي يؤكد ضرورة استمرار الحرب على الإرهاب وعناصر بوكو حرام

أشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا ليوناردو سانتوس سيموا، بالجهود التي تبذلها حكومة وأجهزة الأمن النيجيرية لمكافحة أنشطة حركة بوكو حرام الإرهابية.. مؤكدا ضرورة استمرار الحرب على الإرهاب.

وقال المسؤول الأممي- في تصريح- إنه قد شارك في نيجيريا في أعمال دور الانعقاد الرابع للجنة التوجيهية؛ لدعم وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من أنشطة حركة بوكو حرام الإرهابية في منطقة الحوض التشادي وغرب إفريقيا.

وأضاف المسؤول الأممي أنه التقى رئيس مفوضية تعاون دول غرب إفريقيا (إيكواس) علي توراي، وبحث معه الإسهام الممكن للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة؛ لتحسين أوجه الحياة في المناطق التي جلا عنها مسلحوا بوكو حرام بفعل الضربات الأمنية وإعادة سكانها إلى مناطق سكناهم الأصلية.

كما التقى المسئول الأممي في نيجيريا، رئيس اللجنة الوطنية لبناء السلام في غرب إفريقيا ورئيس نيجيريا السابق الجنرال عبد السلام أبوبكر، وبحث معه بدائل إنهاء الأزمة في جمهورية النيجر، كما أشاد بخطوات بناء الثقة التي تتخذها نيجيريا وجارتها الكاميرون، فيما يتعلق بقضايا ترسيم الحدود المشتركة ولجم أنشطة المسلحين ومنع تسللهم عبرها.

