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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"إكسترا نيوز": المباني المحيطة بمديرية أمن الإسماعيلية لم تتضرر من الحريق

حريق مديرية أمن الإسماعيلية
حريق مديرية أمن الإسماعيلية
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أفادت فضائية إكسترا نيوز، اليوم الاثنين، في أنباء عاجلة، أنه تم نقل 26 حالة إصابة إلى المجمع الطبي، بعد حريق مديرية أمن الإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتين حروق، مؤكدة أن المباني المحيطة بالمديرية لم تتضرر. 

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران بواسطة أجهزة حديثة ومتطورة، والمساعدة في إنقاذ الضحايا ونقلهم للمستشفيات القريبة من موقع الحريق.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الاثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

 

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مديرية أمن الإسماعيلية حريق المديرية وزارة الصحة
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