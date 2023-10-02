"الضفة الأخرى".. لامباردي: الإخوان اخترقوا الأحزاب السياسية الأوروبية

قال لامباردي، الخبير والمؤرخ، إن جماعة الإخوان بعد الربيع العربي حاولت السيطرة على السلطة في العديد من الدول العربية، ولكن بعد 10 سنوات نرى فشلا حقيقيًا في تحقيق هذا الهدف، بل على العكس تمامًا تم منع دخولهم إلى العديد من الدول العربية مثل مصر والإمارات والسعودية والبحرين وسوريا، كما تم تهميشهم في المغرب والجزائر وتونس.

وأضاف "لامباردي"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز»، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، ببرنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن جماعة الإخوان نجحت في التوغل واختراق الأحزاب السياسية في أوروبا، والجماعات والأوساط الثقافية والعديد من أوساط العمل المدني، وأنشأت العديد من الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان تمتل تأثيرًا كبيرًا في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا، ولا توجد سوى دولة أوروبية وحيدة تحلت بالشجاعة وحظرت جماعة الإخوان ألا وهي النمسا.

وأوضح أن هناك العديد من عناصر الإخوان المصريين الذين وصلوا إلى أوروبا في شكل لاجئين سياسيين، والمشكلة أن لهذه الجماعة تأثيرًا على الكثير من السياسيين، وهدفهم السيطرة على السلطة، وهذا الأمر خطير خاصة في فرنسا.



