ننشر تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة

حصلت "البوابة نيوز" على تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة للعام القضائي الجديد والذي جاء تشكيله كالآتي:
أولًا: رئيس وأعضاء المكتب الفني للمحكمة
- المستشار مجدي أبو بكر رئيس المكتـب الفنـي والمتابعـة
- المستشار عمـرو فاروق موسـى عضـو المكتـب الفني
-محمـود يوســـــــف محمــود
عضـو المكتـــــــــب الفني
-إبراهيم عبـد الحـي محمـد مـصـطفى عضـو المكتـب الفني
- سـامح السيد حســين عضـو المكتـب الفني
-عبـد القـادر حمزة عضو المكتـب الفني
-فتحـي صالح حســين عضـو المكتــــــــــب الفـني
-أحمـد محمـد محمـد عضـو المـكتـب الفني
ــ أحمد وفيق عثمان عضـو المكتـب الفـــني
ثانيا: عضو المكتب الفني لمأمورية القاهرة الجديدة بالإضافة إلى عمله القاضـى / أحمـد عبـد العزيـز عبـد المجيـد قـتـلان الــرئيس بالمحكمـة
ثالثا عضـو المكتـب الفـنــي لمأموريـة شمال القاهـــــرة القاضـي -جمـال إبـــراهيم إبـراهيم عليــــوة الـرئيس بالمحكمـة.
رابعاً عضو المكتب الفني لمأمورية استئناف القاهرة ببـدر بالإضافة إلى عمله القاضي وجدي محمد عبد المنعم محمـد عبـده الــــــــرئيس بالمحكمـة
خامساً عضو المكتب الفني لمأمورية الجيزة بشارع السودان القاضي طارق عبد السلام حسين الرئيس بالمحكمة .
سادساً عضو المكتب الفني لمأمورية السادس من اكتوبر ، القاضي أحمد محمد صبري الرئيس بالمحكمة
سابعاً عضو المكتب الفني لمأمورية استئناف القاهرة بزينهم بالإضافة إلى عمله القاضي الدكتور وائل ممدوح حسن یوسف راضی الرئيس بالمحكمة.