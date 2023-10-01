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الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بايدن بعد أزمة الإغلاق الحكومي: قواتنا وضباط الأمن سيستمرون في الحصول على الرواتب

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن القوات المسلحة الأمريكية وضباط الأمن سيستمرون في الحصول على الرواتب، بعد تهديد تأخر اعتماد الميزانية الحكومية بعدم دفع رواتب الموظفين في الدولة ومن بينهم العسكريون.
وأضاف خلال كلمته، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجمهوريين تراجعوا عن تعهدات سابقة بشأن الموازنة، ولا يوجد تمويل لأوكرانيا في هذا الاتفاق، لكن لا يمكن أن نسمح بأي حال بأن ينقطع تمويل أوكرانيا.

وتابع أن الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري حاول اقتطاع مبالغ من الميزانية المقترحة لمنع الإغلاق الحكومي، وأنا وملايين الأمريكيين نشعر بالملل بسبب تلاعب الجمهورين.


 

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الرئيس الأمريكي جو بايدن القوات المسلحة الأمريكية أوكرانيا
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