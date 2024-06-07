نتنياهو يلقي خطابًا أمام الكونجرس الأمريكي في 24 يوليو

يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطاباً أمام الكونجرس الأمريكي بمجلسيه، في 24 يوليو، بحسب ما أعلن زعيما الحزب الجمهوري في مجلسَي النواب والشيوخ، الخميس.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، في بيان، إن زيارة نتنياهو «ترمز إلى العلاقة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وستوفر لنتنياهو الفرصة لمشاركة رؤية الحكومة الإسرائيلية للدفاع عن ديمقراطيتها ومكافحة الإرهاب وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة».

وكان مصدر في الكونجرس أفاد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قبل ساعات من صدور هذا البيان، بأن نتنياهو سيخاطب الكونجرس في 24 يوليو.

ويلبي نتنياهو بذلك دعوة رسمية وجهها إليه قادة الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة وسط ضغوط متزايدة تتعرض لها الدولة العبرية للتوصل مع حركة «حماس» لاتفاق ينهي الحرب الدائرة بين الطرفين منذ 8 أشهر، التي تسببت بعزلة دبلوماسية متزايدة للدولة العبرية، بسبب حصيلة ضحاياها المرتفعة في قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن نتنياهو سيلبي دعوة قادة الكونجرس لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في 13 يونيو، لكن مكتب رئيس الوزراء ما لبث أن نفى صحة هذه المعلومة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن موعد كلمة نتنياهو أمام الكونجرس «لم يتم تحديده بشكل نهائي»، لكنه حتماً لن يكون في 13 يونيو لتعارض هذا التاريخ مع عطلة يهودية.

وعرض بايدن، الأسبوع الماضي، ما وصفه بأنه خطة إسرائيلية لإنهاء النزاع الدامي في غزة على 3 مراحل تتضمن وقفاً لإطلاق النار، وتحرير جميع الرهائن، وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد مكتب نتنياهو أن الحرب التي أشعلها هجوم «حماس»، في 7 أكتوبر تتواصل حتى يتم تحقيق جميع «أهداف» إسرائيل، بما في ذلك تدمير قدرات «حماس» العسكرية.