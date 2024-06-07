"توتة" تبحث عن جدتها في "ألبوم صور" بثقافة السباعية

شهد قصر ثقافة السباعية، العرض المسرحي "ألبوم صور" ضمن عروض نوادي مسرح الطفل بأسوان التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال الموسم الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور أحداث المسرحية حول "توتة" ومجموعة من أصدقائها الذين يبحثون عن جدتها بعدما تاهت وهى مريضة بالزهايمر، ويذهبوا للأهرامات للبحث عنها، ويشاهدوا الصوت والضوء الذى يعرض أسطورة "إيزيس وأوزوريس".

ويناقش العرض أهمية غرس القيم والمبادئ التي تعمل على بناء المجتمع، ونشر التعاون بين الأصدقاء، والحفاظ على الموروث الحضاري بما يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن.

"ألبوم صور" تأليف هاني قدري، وإخراج عبد الرحمن أحمد موسى، استعراضات منال مجدي، تنفيذ ملابس سهير سعد، تصميم ديكور محمد طاهر برعي، تنفيذ ديكور مصطفى عوني، حسين ضرغام، مخرج مساعد محمد موسى.

أداء تمثيلى مروان أيمن، شاذلي محمود، فهد جمال، شيماء رمضان، عبد الله حماد، حبيبة رمضان، كنزي محمد، جيداء جمال، مريم محمود، أحمد خالد.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من الكاتب أحمد أبو خنيجر، المخرج خالد أبو ضيف، مهندس الديكور محمود جمال، شرين عبد المولى مقرر اللجنة.

"ألبوم صور" إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

ويأتي العرض ضمن الموسم الحالي من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ويشارك بها أكثر من ألف طفل وفنان.