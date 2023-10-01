محتجون بلبنان يقطعون الطريق ويرمون وحدة عسكرية بالحجارة ببعلبك

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 04:55 م

دعت قيادة الجيش اللبناني، المواطنين إلى ضبط النفس والتعاون مع التدابير الأمنية، وذلك بعد تعرض وحدة عسكرية للرمي بالحجارة في إحدى مناطق بعلبك بمحافظة بعلبك الهرمل.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان اليوم الأحد أن محتجين قاموا بقطع طريق بعلبك حمص الدولي اليوم على خلفية مقتل مواطن خلال تنفيذ حاجز طارئ في بلدة العين ببعلبك مساء أمس.

وأضاف أنه تم تكليف وحدة عسكرية بفتح الطريق، مشيرا إلى الاعتداء عليها بالحجارة من قبل المحتجين.. وأكدت قيادة الجيش أنها باشرت بإجراء تحقيق في جميع المجريات لكشف ملابسات الحادثة.