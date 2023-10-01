ads
الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

محتجون بلبنان يقطعون الطريق ويرمون وحدة عسكرية بالحجارة ببعلبك

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعت قيادة الجيش اللبناني، المواطنين إلى ضبط النفس والتعاون مع التدابير الأمنية، وذلك بعد تعرض وحدة عسكرية للرمي بالحجارة في إحدى مناطق بعلبك بمحافظة بعلبك الهرمل.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان اليوم الأحد أن محتجين قاموا بقطع طريق بعلبك حمص الدولي اليوم على خلفية مقتل مواطن خلال تنفيذ حاجز طارئ في بلدة العين ببعلبك مساء أمس.

وأضاف أنه تم تكليف وحدة عسكرية بفتح الطريق، مشيرا إلى الاعتداء عليها بالحجارة من قبل المحتجين.. وأكدت قيادة الجيش أنها باشرت بإجراء تحقيق في جميع المجريات لكشف ملابسات الحادثة.

ads
وحدة عسكرية الجيش اللبناني بعلبك المحتجين الجيش
ads