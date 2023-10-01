البابا تواضروس يستقبل قنصلي مصر الجديدين بشيكاغو ولوس أنچلوس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، السفيرة ندى دراز قنصل مصر الجديد في شيكاغو، كما استقبل أيضًا السفير الدكتور حسام الدين علي قنصل مصر الجديد في لوس أنچلوس.

وأكد قداسته خلال لقائي القنصلين انتشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العديد من دول العالم، كما أن لها تواجد قوي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول الحوار أيضًا أهمية ربط المهاجرين من الجيلين الثالث والرابع بالوطن مصر وآليات ذلك تنفيذ ذلك، مشيرًا إلى ضرورة تشجيعهم علي زيارة مصر.

وثَمَّنَ قداسة البابا قيمة تلك الزيارات حيث أنها تربط الشباب المصري حول العالم بمصر و تقوي حبهم وانتمائهم لوطنهم.

وفي الختام تمنى لهما قداسة البابا التوفيق في عملهما الجديد.

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