غياب نجوم الفن عن جنازة محمد فريد

شيّعت جنازة الفنان محمد فريد من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأحد، بعد أن رحل عن عالمنا أمس السبت.

وجاءت الجنازة بحضور الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومعه الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس النقابة، وسط غياب لنجوم الفن.

ورحل محمد فريد عن عمر يناهز الـ83 عاما في أحد المستشفيات حيث مكث في الرعاية المركزة لمعاناته من نقص الهيموجلوبين في الدم.

ومن أبرز أعمال الراحل: "ليالي الحلمية، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة، المغتصبون، ومسرحية راقصة قطاع عام"، وغيرها.