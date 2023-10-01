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الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قائد الجيش الباكستاني يؤكد مواصلة الحرب ضد الإرهاب

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أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، مواصلة الحرب ضد الإرهاب والقضاء عليه وتطهير البلاد منه.

وأوضح قائد الجيش خلال زيارت قام بها اليوم الأحد، إلى المستشفى لعيادة الجرحى الذين أصيبوا خلال التفجير الذي استهدف يوم الجمعة الماضية تجمعاً دينياً في مدينة "مستونج" بإقليم بلوشستان الجنوبي الغربي، أن القوات المسلحة بالتعاون مع باقي أجهزة الأمن تعمل على تعقب فلول الإرهابيين والداعمين لهم في الداخل والخارج، وسيتم دحر نواياهم ومخططاتهم.

وأضاف أن الجماعات النشطة في باكستان تحظى بدعم ورعاية جهات خارجية مناهضة لباكستان، وأن عناصر هذه الجماعات لا يدينون بأي دين ولا أيديولوجية، بل هم عملاء يلعبون في أيدي أعداء الشعب الباكستاني لإضعاف باكستان، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والأمنية تحظى بدعم الشعب الباكستاني في حربها ضد الإرهاب.

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