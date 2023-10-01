الأربعاء.. مناقشة "مبروك خسرت الانتظار" بمركز الحرية

يعقد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة لمناقشة ديوان "مبروك خسرت الانتظار" للشاعر مدحت منير الحاصل على جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لسنة 2023، في السابعة من مساء الأربعاء، المقبل، الموافق 4 أكتوبر الجاري، بقاعة توفيق الحكيم بمقر المركز.

يناقش في الندوة الشاعر والناقد أحمد حنفي، ويدير اللقاء الشاعر محمد خميس، وذلك برعاية مدير مركز الحرية د.إيناس دياب.

يذكر أن قطاع صندوق التنمية الثقافية، استطاع على مدى اثنين وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع أيضا على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.