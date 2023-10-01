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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالفيديو.. وزير المالية يكشف إجمالي طرح الصكوك حول العالم.. ويؤكد: مصر الأولى في إصدارها

وزارة المالية
وزارة المالية
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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الصكوك تكتسب أهمية كبيرة حاليا بسبب زيادة التعامل عليها عالميا، حيث زاد حجم إصدارها عالميا على 2 تريليون دولار بحسب أقل التقديرات وبزيادة سنوية تبلغ 30%.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد حجازي، رئيس وحدة الدين مستشار وزير المالية، خلال المؤتمر الإقليمي الأول للصكوك الذي يقيمه منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي. 

وقال وزير المالية: إن الظروف الاقتصادية الراهنة ضاعفت الحاجة لإصدار الصكوك، بعيدا عن الشروط و القيود الأخرى.

ونوه إلى تجربة مصر الأولى في إصدار الصكوك منذ فبراير الماضي بعد صدور قانون الصكوك عام 2021 ولائحته التنفيذية، إذ تمت تغطية الطرح بأكثر من 4 أضعاف، حيث بلغت القيمة المطروحة حوالي 6.1 مليار دولار، ولم يكن مطلوبا سوى 1.1 مليار دولار فقط، وبلغ العائد  على الطرح الأول نحو 10.7%، و هو أقل من العائد الذي كان مستهدفا.

 

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الدكتور محمد معيط وزير المالية المؤتمر الإقليمي الأول قانون الصكوك
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