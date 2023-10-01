بالفيديو.. وزير المالية يكشف إجمالي طرح الصكوك حول العالم.. ويؤكد: مصر الأولى في إصدارها

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الصكوك تكتسب أهمية كبيرة حاليا بسبب زيادة التعامل عليها عالميا، حيث زاد حجم إصدارها عالميا على 2 تريليون دولار بحسب أقل التقديرات وبزيادة سنوية تبلغ 30%.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد حجازي، رئيس وحدة الدين مستشار وزير المالية، خلال المؤتمر الإقليمي الأول للصكوك الذي يقيمه منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي.

وقال وزير المالية: إن الظروف الاقتصادية الراهنة ضاعفت الحاجة لإصدار الصكوك، بعيدا عن الشروط و القيود الأخرى.

ونوه إلى تجربة مصر الأولى في إصدار الصكوك منذ فبراير الماضي بعد صدور قانون الصكوك عام 2021 ولائحته التنفيذية، إذ تمت تغطية الطرح بأكثر من 4 أضعاف، حيث بلغت القيمة المطروحة حوالي 6.1 مليار دولار، ولم يكن مطلوبا سوى 1.1 مليار دولار فقط، وبلغ العائد على الطرح الأول نحو 10.7%، و هو أقل من العائد الذي كان مستهدفا.