اليوم.. انطلاق المعرض والمؤتمر الدولى "مصر للمياه والصرف الصحى والبنية التحتية"

تنطلق، اليوم الأحد ، فعاليات النسخة الثانية للمعرض والمؤتمر الدولي "مصر للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية - الاقتصاد الأزرق"، والتي تُنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمنظم الرسمي لأجنحة الحكومة الألمانية تحت رعاية مجلس الوزراء، ووزارات (الإسكان – الشباب والرياضة – شئون البيئة – التعاون الدولي – الانتاج الحربي)، وذلك خلال الفترة من 1-3 أكتوبر 2023 في مركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة.

ويشارك في المعرض العديد من المنظمات الوطنية والدولية، ومنها : السفارة الألمانية في القاهرة، GIZ، الشراكة الألمانية للمياه (GWP، شراكة إعادة التدوير الألمانية (GRP)، BVWM، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلي الهيئات والمنظمات والمحلية العاملة فى مجال المياه والصرف الصحى وتحليه المياه واداره المخلفات فى جمهوريه مصر العربية بالإضافة الي أكثر من 40 شركة ألمانية.

أوضح المهندس ممدوح رسلان ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ان تنظيم هذا المؤتمر والمعرض الدولي، يأتى في إطار التوجيهات والرؤية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، حيث يعدان منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، وإعادة تدوير المخلفات، والطاقة النظيفة، وتحلية المياه، خاصة مع مشاركة شركات أوروبية متخصصة في قطاعات المياه واداره المخلفات، كما ستشارك أكثر من 40 شركة ألمانية بدعم من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية لتشجيعهم على الاستثمار في جمهوريه مصر العربية. ويشارك في الحدث أكثر من 2000 زائر من جنسيات مختلفة وأساتذة ذوو سمعة دولية متميزة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة تدوير النفايات من البلدان الأجنبية والمنطقة العربية.