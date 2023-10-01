أخبار متوقعة ليوم الأحد الموافق أول أكتوبر 2023

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 09:02 ص

القاهرة.. تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة مصر، وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن الكهرباء بالدول العربية أو ممثلين عنهم؛ وعدد من المنظمات والاتحادات ذات العلاقة.

القاهرة.. يعقد مجلس النواب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع وسيحدد رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي خلالها الجلسة موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من النواب.

الرياض.. تستضيف المملكة العربية السعودية، في العاصمة الرياض، المؤتمر الـ17 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية 2023، الذي ينظمه المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بمشاركة 20 دولة وعدد من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات الصحة الحيوانية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة.

الدوحة.. تنطلق أعمال المنتدى الثاني رفيع المستوى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في العاصمة القطرية الدوحة، ويبحث المنتدى، الذي يستمر حتى 3 أكتوبر المقبل، عددًا من القضايا المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي في العالم الإسلامي، بما في ذلك مشاركة المجتمع المدني في مكافحة انعدام الأمن الغذائي، وتقدم التكنولوجيا الزراعية المستدامة للأمن الغذائي، وتعزيز أسواق الطعام داخل منظمة التعاون الإسلامي.

القاهرة.. تحتفل قبرص الدولة الصديق والجار الشمالي لمصر بالذكرى الثالثة والستين لاستقلالها في عام 1960 بعد نضال ضد الاستعمار البريطاني.

القاهرة.. تنطلق الدراسة في المعاهد الأزهرية بجميع المحافظات للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، في ظل التنسيق بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

القاهرة.. تُطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

القاهرة.. تُنظم دار الأوبرا المصرية، معرضا للفن التشكيلي، بقاعة صلاح طاهر للفنون، تحت عنوان "أحوال" للفنان عماد شفيق رزق، وتستمر فعالياته حتى يوم /السبت/ الموافق 7 أكتوبر المقبل.