ما هو النياسيناميد وفوائده للبشرة؟

النياسيناميد من المواد التجميلية التي اشتهرت مؤخرًا وأصبح استخدامها بين النساء بشكل واسع لما لها من فوائد تجميلية متعددة للبشرة، ومن فوائد النياسيناميد للبشرة:

-تفتيح البشرة ومقاومة التصبغات:

مقاومة فرط التصبغ (Hyperpigmentation) وتفتيح البقع الداكنة، ولهذا السبب تحديدًا يشيع استخدام النياسيناميد في بعض المراهم والسيرومات المستخدمة لتفتيح البشرة.

-علاج حب الشباب:

من فوائد النياسيناميد للبشرة المحتملة أنه قد يساعد على علاج أو تخفيف حب الشباب، ويعزى هذا النوع من الفوائد لقدرة النياسيناميد المحتملة على تنظيم عمليات إنتاج الزيوت في البشرة.

مقاومة الالتهابات، له قدرة محتملة على علاج حب الشباب غير الالتهابي، كما أظهرت دراسة أخرى أن النياسيناميد قد يساعد كذلك على علاج بعض أنواع حب الشباب الالتهابي، لا سيما في الحالات التي قد تفشل فيها المضادات الحيوية في علاج هذا النوع من البثور.

-الوقاية من سرطان الجلد:

قد يساعد على الوقاية من بعض أنواع سرطان الجلد، إذ قد يساعد النياسيناميد على حماية البشرة من أشعة الشمس، مما قد يسهم في خفض فرص الإصابة بأنواع معينة من سرطان الجلد.

-مقاومة شيخوخة البشرة:

قد يساعد النياسيناميد على تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة وتحسين مرونة البشرة، لذا من الممكن لاستخدامه أن يساعد على مقاومة التجاعيد والخطوط الرفيعة والعديد من علامات شيخوخة البشرة الأخرى.

-مقاومة العديد من المشكلات الجلدية الأخرى

قد يساعد استخدام النياسيناميد على مقاومة العديد من المشكلات الجلدية، مثل: الأكزيما، والتهاب الجلد المثي (Seborrheic dermatitis)، والوردية.

-قد يساعد النياسيناميد على تخفيف حدة العديد من الأعراض التي قد ترافق المشكلات الجلدية المذكورة أعلاه، مثل الأعراض الآتية: جفاف البشرة، وتقشر الجلد، واحمرار البشرة، والتهيج.

-الحفاظ على رطوبة البشرة، وذلك بسبب قدرة النياسيناميد المحتملة على تعزيز إنتاج السيراميدات (Ceramides)، والسيراميدات هي مواد هامة لتقوية حاجز البشرة الذي قد يساعد الجلد على الاحتفاظ برطوبته.

الحفاظ على نعومة البشرة، بسبب قدرة النياسيناميد المحتملة على تسريع عمليات تجدد خلايا البشرة.

-فوائد أخرى، مثل: مقاومة الحكة الجلدية، وقبض المسامات المتسعة.

طرق تحصيل فوائد النياسيناميد للبشرة

-أضرار النياسيناميد:

قد يؤدي استخدام النياسيناميد لظهور بعض المضاعفات، مثل "مضاعفات متعلقة باستهلاك النياسيناميد فمويا، مثل: الإسهال، وحرقة الفؤاد، والدوار، والصداع.

مضاعفات متعلقة بالتطبيق الموضعي للنياسيناميد، مثل: احمرار البشرة، والحرقان، والحكة الجلدية.

كما يجب التنويه إلى أن استخدام النياسيناميد مع الريتينول قد يرفع من فرص تهيج البشرة.

لتجنب أضرار النياسيناميد، يفضل تجنب استخدام النياسيناميد للبشرة من قبل: الحوامل والمرضعات، ومرضى السكري، ومرضى الكبد، ومرضى النقرس.