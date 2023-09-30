ضبط محل لبيع الخمور مجهولة المصدر بالإسكندرية

قامت إدارة برج العرب التموينية بالإسكندرية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن ضبط محل لبيع الخمور لحيازته وعرضه خمور مجهولة المصدر وبدون ترخيص من الجهات المختصة.

ووجه المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق و المحلات.

اسفرت التعليمات عن التحفظ على عدد ١٣٥ زجاجة و عبوة مختلفة الأحجام و الأنواع من الخمور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لمتابعة الرقابة على الأسواق و المحلات.