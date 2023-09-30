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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشريح جثة طفلة بالشرقية عثر عليها بعد يومين من تغيبها

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة الإبراهيمية تشريح جثة طفلة عثر على جثتها بعد يومين من تغيبها عن منزل أسرتها في قرية الحلوات وذلك لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها وبيان ما إذا كانت تلك الإصابات هي المتسببة في وفاتها مع أخذ عينة من قليمات أظافر المتوفاة لفحصها وبيان مدى احتوائها على آثار حيوية لأشخاص آخرين وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وتحديد هوية مرتكبها وضبطه.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الإبراهيمية يفيد بورود بلاغ بالعثور على فتاة تدعى رنا ع ع 15 سنة طالبة بالصف الأول الثانوي مقيمة بقرية الحلوات جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن الفتاة متغيبة عن منزل أسرتها منذ مساء الأربعاء الماضي وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإبراهيمية المركزي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2161 إداري مركز شرطة الإبراهيمية لسنة 2023 وتم إحالته للنيابة العامة التي قررت انتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان ما به من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها وبيان عما إذا كانت تلك الإصابات هي المتسببة في وفاتها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وتحديد هوية مرتكبها وضبطه.

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