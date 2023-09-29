محمد شاهين يوجه الشكر إلى مهرجان الفضائيات العربية بعد تكريمه

وجه الفنان محمد شاهين الشكر إلى إدارة مهرجان الفضائيات العربية، وذلك بعد تكريمة عن دوره فى مسلسل "الهرشة السابعة"، الذى شارك به من خلال الموسم الرمضانى السابق.

ونشر شاهين صوره له خلال تكريمه على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، وعلق عليها "من مهرجان الفضائيات العربية شكراً على الجائزة".

مسلسل"الهرشة السابعة" تم عرضة فى رمضان الماضى، تدور أحداثه فى سياق إجتماعى بين علاقات الحب سواء ما قبل الزواجؤ أو الأزواج وبعضهما حديثى الزواج، أو الزواج الذى مر عليه سنوات، من خلال تشابكات بين الأبطال، المسلسل بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، عايده رياض، محمد محمود، على قاسم، أسماء جلال، والإخراج كريم الشناوى.

يذكر أن الفنان محمد شاهين يشارك فى الموسم السينمائى من خلال فيلم "وش فى وش"، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، أنوشكا، أحمد خالد صالح، بيومى فؤاد، والإخراج وليد الحلفاوى.