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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تدين بشدة الهجمات الإرهابية في عددٍ من الأقاليم بباكستان

السعودية
السعودية
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أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي وقعت اليوم في عددٍ من الأقاليم بجمهورية باكستان الإسلامية، وأدت إلى مقتل وإصابة العديد من الأبرياء.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربةً عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق في هذا الحدث الجلل.

وقدمت الوزارة خالص تعازي ومواساة المملكة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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السعودية هجمات الإرهابية مقتل باكستان
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