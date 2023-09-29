انتصارات أكتوبر محور الحديث بالأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد بالأقصر

قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أنه تقرر تخصيص الأسبوع الأول من الدراسة للحديث عن انتصارات أكتوبر المجيدة بجميع مدارس المحافظة، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد خلال الأسبوع المقبل.

وأشار خالد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى أنه تم التوجيه بالتضمين الإذاعة المدرسية بالمدارس حديثاً عن (التغيرات المناخية، الزيادة السكانية، وترشيد استهلاك المياه والطاقة) مع وضع جدول للقيم الإيجابية والحديث عن كل قيمة أسبوعياً وفق الجدول.

وشدد خالد، على ضرورة الانتهاء من تسليم الكتب التي ترد من الوزارة أولاً بأول، وكذا منع جمع التبرعات بأنواعها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جامعها حال حدوث مخالفة، وضرورة رصد مراكز الدروس الخصوصية وإبلاغ المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقها.

كما شدد على ضرورة تدريب الطلاب، على خطة الإخلاء في حال حدوث الكوارث، إزالة الأبواب من مداخل ومخارج السلالم، والتأكد من ارتفاع أسوار السلالم وسلامتها، والتواصل مع رؤساء الأحياء؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو محيط المدرسة، والمنشأة التعليمية من المصارف والأسواق، تجمعات القمامة، والباعة الجائلين، حفاظاً على سلامة الطلاب.

وأشار خالد، إلى أهمية الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي، مع ضرورة إبلاغ قسم المباني بالمديرية بأي مشكلات إنشائية تطرأ أثناء العام الدراسي، والذي بدوره يتواصل مع هيئة الأبنية التعليمية، وكذا تشكل لجنة متابعة للصيانة البسيطة بكل إدارة من (عضو المباني - عضو المتابعة - عضو من كل مرحلة).

وكان الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، قد عقد اجتماعاً – في وقت سابق - بمديري الإدارات التعليمية ومديري العموم، لمناقشة وعرض سبل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وذلك بحضور المهندس أحمد النوبي مدير هيئة الأبنية التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأصدر وكيل تعليم الأقصر توجيهاته خلال الاجتماع، بضرورة إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات، تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس، وذلك لتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وكذلك التواصل والتنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى الإدارات التعليمية والمديرية للتواصل مع "الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر" بديوان الوزارة.

اجتماع وكيل الوزارة (1)

اجتماع وكيل الوزارة (2)

اجتماع وكيل الوزارة (3)

اجتماع وكيل الوزارة (4)

اجتماع وكيل الوزارة (5)

اجتماع وكيل الوزارة (6)

اجتماع وكيل الوزارة (7)

اجتماع وكيل الوزارة (8)