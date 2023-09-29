ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالسلام والعثور على حلوى مولد فاسدة بحلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالسلام كما تم ضبط حلوى مولد فاسدة بحلوان .

تعود البداية عندما تم ضبط (صاحب مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، وعثر بداخل المخزن على (126 زجاجه حمض مثبت أشعه - 210 زجاجه حمض مظهر أشعه - 202 جركن حمض مثبت أشعه - 750 برطمان بودرة للأشعه "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها").

كما تم ضبط (صاحب مصنع حلوى المولد كائن بدائرة قسم شرطة حلوان) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " حلوى المولد ، ملبن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين وعثر بداخل المصنع على (1 طن دقيق فاخر - 670 كيلو جرام حلوى المولد "ملبن" - 175 كيلو جرام نشا "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل علي مصدرها")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



