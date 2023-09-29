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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعة غرقًا بمياه ترعة في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة فاقوس اليوم، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا إثر انقلاب سيارته بمياه بحر النوافعة وتم إنتشال الجثمان والتحفظ علية بمستشفي فاقوس المركزي. 

وكان اللواء محمد صلاح كدير آمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول"  محمد و "28 سنة مقيم قرية النوافعة نطاق مركز فاقوس جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين حدوث وفاته إثر انقلاب سيارته بمياه بحر النوافعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة  التى  صرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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