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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بولندا تنفي اتهامات بيلاروسيا بانتهاك مجالها الجوي

الجيش البولندي
الجيش البولندي
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نفى الجيش البولندي اتهامات بيلاروسيا بانتهاك مروحية بولندية لمجالها الجوي، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات غير صحيحة. 
وأفادت قيادة العمليات التابعة للقوات المسلحة البولندية - عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - "بأن بيان الجانب البيلاروسي الذي يزعم بأن مروحية بولندية عبرت الحدود غير صحيح.. وهذا ما تؤكده الأدلة الصادرة عن نظام التحطم في الطيران ومحطات الرادار.. مثل هذا الحادث لم يقع".. مؤكدة أنه على عكس بيلاروسيا، فإن الجيش البولندي يحترم ويلتزم بأي قواعد وأنظمة بشأن حرمة الحدود.

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد قالت إن مروحية بولندية انتهكت حدود البلاد مرتين، مشيرة إلى أنها أرسلت طائرة عسكرية ردا على ذلك. 

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