سمر ششة تكشف عن دورها في «جايبة العيد» على نتفلكس

الجمعة 29/سبتمبر/2023 - 12:31 ص

كشفت النجمة الصاعدة سمر شِشة عن دورها في مسلسلها الجديد «جايبة العيد» حيث تجسد شخصية رزان، التي تكشف عن سر خطير يقلب حياة عائلتها رأسًا على عقب، ضمن أحداث المسلسل الاجتماعي الكوميدي المقرر عرضه على منصة نتفليكس ابتداءً من يوم 19 أكتوبر المقبل.



في رحلة مليئة بالأحداث الكوميدية والدرامية المؤثرة، تدور أحداث مسلسل جايبة العيد في إطار اجتماعي، حول شخصية رزان (سمر شِشة)، الابنة المتمردة والأم المطلقة، التي تعيش لحظة تحول في حياتها عندما تعود من أمريكا إلى مسقط رأسها جدة للاحتفال بعيد الفطر، لتكشف لعائلتها عن سر يقلب حياتها رأسًا على عقب، والمتمثل في علاقتها مع خطيبها سمير البريطاني من أصل باكستاني، مما يؤدي إلى تعكير فرحة الاحتفال بالعيد. المسلسل إخراج سعيد زاغا، وتأليف نورا أبو شوشة وعلى العطاس الذي شارك في الإنتاج مع سارة الغبرة.



سمر شِشة ممثلة وكاتبة ومخرجة سعودية تنتمي إلى جيل الفنانين الشباب الذين شكلوا المشهد الفني بالمملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، وتعد أحدث إنجازاتها حصولها على جائزة النخلة الذهبية كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم الإثارة كيان بـ مهرجان أفلام السعودية في دورته الثامنة في 2022، وهو من إخراج حكيم جمعة، وإنتاج مشترك بين فيلم كلينك وإم بي سي ستوديوز، وتشارك سمر في بطولته مع أيمن مطهّر، والفيلم يُعرض حالياً على منصة شاهد.



يأتي هذا بعد أن شهد فيلم كيان عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر في دورته الافتتاحية التي أقيمت في ديسمبر 2021، وهي الدورة التي شاركت فيها سمر أيضاً بالفيلم القصير مسكون، وهو تعاون سعودي أمريكي مشترك، من إخراج السعودية لينا ملائكة والمرشح للأوسكار الأمريكي ديفيد دارغ، كما تشارك في بطولته سمر شِشة مع الرحالة والممثلة الأمريكية باريس فيرا، ومن إنتاج كلارا ديبيرا وArabia Plus.



أحدث أعمال سمر الدرامية، المسلسل الاجتماعي الكوميدي جميل جداً الذي شاركت في بطولته مع سارة طيبة وسعد عزيز، والذي يُعرض على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية. ومؤخراً انتهت سمر شِشة من تصوير أحدث أدوارها من خلال مسلسل الإثارة السفارة 87. وككاتبة حصلت على منحة الكتابة المقدمة من نتفلكس بالتعاون مع مبادرة إعلام الشرق الأوسط MEMI بالولايات المتحدة الأميركية.

ومن الأعمال السينمائية الناجحة التي جسدت سمر بطولتها؛ الفيلم القصير جدة بعد منتصف الليل للمخرج عبد الإله القرشي، فيلم مَخرَج 5، الذي في العديد من المهرجانات الدولية، تأليف وإخراج خالد نادرشاه، كما شاركت كضيفة شرف في فيلم شمس المعارف من إخراج وتأليف السعودي فارس قدس. وفي الدراما؛ مسلسلي كوكب آخر للمخرج فارس قُدس، وبشر 1 للمخرج علي السمين.