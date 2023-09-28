حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

أقام حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية حفلا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وسط تجمع جماهيرى بمنطقة حجر النواتية بدائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وذلك بحضور قيادات الحزب وعلى رأسهم عمر عوض مساعد رئيس الحزب والأمين العام لمحافظة الإسكندرية وأحمد حمدى امين التنظيم والشيخ أحمد الشيخ مساعد أمين المحافظة والخطيب بوزارة الاوقاف وفاروق النشار امين مساعد التنظيم وامين العمال ومحمد القبيصى عضو المكتب السياسي ورئيس قطاع العامرية وفاطمة حسن امينة دائرة مينا البصل والدكتورة ياسمين مسعد مساعد أمين الإعلام ومحمود إبراهيم الغاوى مساعد أمين الشباب واحمد سمير امين اللجنة الرياضية بالمحافظة.

وحضر الاحتفالية الدكتور إبراهيم الجمل من علماء الأزهر الشريف والشيخ وسام كاسب من وزارة الأوقاف والشيخ طارق حمدين قارئ بالإذاعة والتليفزيون والمبتهل الشيخ قطب.

وتم إحياء ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم والتأكيد على أهمية تمسكنا بأخلاق الرسول الكريم لتكون منهاجا لنا فى كل أمور حياتنا.

وخلال الاحتفالية أعلن عمر عوض مساعد رئيس حزب الجيل وامين الإسكندرية تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسة مقبلة وان الحزب يعمل على اعداد خطة لعمل حملات بجميع أنحاء المحافظة لنشر إنجازات الرئيس خلال فترة تقلده زمام البلاد وحث المواطنين للنزول بقوة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.